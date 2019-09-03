جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد العشري محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الثلاثاء، إنه تم الاشتباه في راكبة مصرية قادمة من كوريا ترانزيت الإمارات، وبتفتيش حقائبها تم العثور على 1216 عبوة من مستحضرات التجميل.

وأشار إلى أن إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.​