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    السبت.. رئيسة فنلندا السابقة تزور مصر للاطلاع على تجربة تطوير التعليم

    02:00 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
    السبت.. رئيسة فنلندا السابقة تزور مصر للاطلاع على تجربة تطوير التعليم

    وزارة التربية والتعليم

    كتبت- ياسمين محمد:

    قال وزير التربية والتعليم، إن رئيسة جمهورية فنلندا السابقة، تأتي لزيارة إلى مصر يوم السبت الموافق 7 سبتمبر المقبل، للاطلاع على التجربة المصرية في تطوير التعليم.

    جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان عام وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء؛ لتوقيع بروتوكول تعاون، لافتتاح أول مدرسة فنية متخصصة في تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، مدرسة Egypt gold للتكنولوجيا التطبيقية.

    وأوضح أن الزيارة تستهدف تبادل الخبرات بين الطرفين في مجال تطوير التعليم، وأن الرئيسة السابقة والوفد المرافق لها يطلعون على تجربة تطوير التعليم "نظام تعليم 2.0، وينقلون خبراتهم إلينا في هذا الصدد.

    وزارة التربية والتعليم تطوير التعليم التكنولوجيا التطبيقية مدرسة Egypt gold

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