غدًا| "الأعلى للإعلام" يقر ضوابط البرامج.. وبرنامجان يمتثلان لقرار الـ90 دقيقة

كتب- مصطفى علي:

تعقد هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا غدًا للإعلان بشكل نهائي إقرار الضوابط والمعايير الخاصة بالبرامج الإعلامية المتمثلة في الرياضية والطبية والدينية والتوك شو؛ لضبط المنظومة الإعلامية والحد من الفوضى بها، ومن المقرر وضع أكواد لها لبدء تنفيذها.

وفي هذا الإطار، وجّه المجلس خطابات للقنوات مرفقة بها الضوابط الإعلامية للبرامج، ودعاها إلى الالتزام بها لخلق بيئة مهنية مناسبة للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع.

وأكد مكرم محمد أحمد، أن الهدف ضبط المنظومة الإعلامية وليس عقابها، لافتًا إلى أن المجلس يعتمد بشكل رئيسي في التعامل مع وسائل الإعلام على التفاهم وليس العقاب، مؤكدًا أنه طالما التزمت الوسيلة الإعلامية بأخلاقيات المهنة ومعاييرها سيتم التفاهم معها ولن يكون المجلس أداة للمحاكمة، لأن الهدف من إنشائه ضبط وتقويم الإعلام المصري.

وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى، لمصراوي، الثلاثاء، إن اللجنة تتولى تحديد مدى استجابة البرامج المختلفة للضوابط والمعايير، منوها بأن المجلس سيواجه أي مخالفة بإجراءات صارمة.

من جانبه، أعلن الإعلامي أحمد موسى، أن كل البرامج التي تبث من مدينة الإنتاج الإعلامي، ستكون مدتها 90 دقيقة، وفواصل إعلانية لن تزيد عن 8 دقائق تطبيقا لقرار المجلس الأعلى للإعلام.

وأوضح موسى خلال برنامجه "على مسؤوليتي"، عبر فضائية صدى البلد، أن كل البرامج التي مدتها 3 أو 4 ساعات، ستتغير وفقًا لقرارات "الأعلى للإعلام"؛ التزامًا بقرارات المجلس، موضحًا أن البرامج بدأت تطبيق ذلك بالفعل بدءًا من يوم 1 سبتمبر الجاري ومن بينها برنامجه، مشددًا على أنه سيلتزم بتطبيق القانون.

وقال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه بداية من يوم الأحد الماضي، تم تغيير موعد برنامج 90 دقيقة على شاشة المحور، ليبدأ من الساعة 9 مساء وحتى 10.30؛ تطبيقا لقرار المجلس الأعلى للإعلام بتحديد مدة البرامج الحوارية بـ 90 دقيقة على أقصى تقدير.

وأضاف الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن برنامج 90 دقيقة ملتزم بهذا القرار، مضيفا: "قد يكون هذا لأول مرة أن يصبح برنامج 90 دقيقة مدته الفعلية 90 دقيقة على الهواء".