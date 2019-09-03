الأوقاف توفد قوافل دعوية لـ5 محافظات

كتب- محمود مصطفى:

تنظم وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب العلماء إلى محافظات: (مطروح، والمنيا، والبحيرة)، الجمعة المقبلة، تحت عنوان: "من دروس الهجرة النبوية: بناء الدولة".

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، تشمل القوافل:

القافلة الأولى: إلى محافظة مطروح، ويشارك فيها كل من:

1. الشيخ عبد الستار فوزي عبد البر.

2. الدكتور محمود سالم محمد.

3. الشيخ إبراهيم عبد الفتاح أبو طور.

4. الشيخ محمد عبد الحميد خطاب.

5. الدكتور دسوقي عبد الحليم توفيق.

6. الشيخ حسام محمود بيومي.

7. الدكتور حامد معوض حجازي.

8. الدكتور محسن السيد محمد .

القافلة الثانية: إلى محافظة المنيا (إدارة ملوي )، ويشارك فيها كل من:

1- الشيخ أبو المكارم عبد المقصود السيد.

2- الشيخ محمود عبد المحسن القاضي.

3- الشيخ قطب عبد الكريم قطب

4- الشيخ كمال عشري قرني.

5- الشيخ هاني حمادة علي.

6- الشيخ إسماعيل علي حسن .

7- الشيخ ربيع عبد المجيد أحمد .

8- الشيخ علي محمد أمين .

9- الشيخ خالد مختار محمد.

10- الشيخ اسماعيل مصطفي عبد الحفيظ .

القافلة الثالثة: إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون)، ويشارك فيها كل من:

1- الشيخ محمد محمد عبد الفتاح.

2- الشيخ محمد صلاح محمد شكر.

3- الشيخ نعيم عبد العزيز نعيم.

4- الشيخ محمد سعد السيد.

5- الشيخ أنور منصور أحمد صالح.

القافلة الرابعة : إلى محافظة البحر الأحمر ، من الأربعاء ( 11 /9/2019م)، إلى السبت (28 /9/2019م ) ، منطقة (حلايب)، ويشارك فيها كل من :

1. الشيخ محمد محمود إبراهيم علي .

2. الشيخ بدري محمد موسى.

3. الشيخ حسين شحاتة محمد الحشاش.

4. الشيخ الأنصاري محمد سعد عمارة.

5. الشيخ محمد محمد عبد الوهاب حجازي.

القافلة الخامسة : إلى محافظة البحر الأحمر ، من الأربعاء ( 11 /9/2019م)، الي السبت (28 /9/2019م ) ، بمنطقة (شلاتين وأبي رماد)، ويشارك فيها كل من :

1. الشيخ ضياء الدين السيد الديب .

2. الشيخ أحمد طلعت علي.

3. الشيخ يوسف السيد محمد عمر.

4. الشيخ أحمد إبراهيم مصطفي محمد.

5. الشيخ أحمد محمد حسن جمعة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، وبرعاية من وزير الأوقاف.