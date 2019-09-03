غدًا.. انطلاق أعمال الملتقى الثالث عشر لمنظمات المجتمع المدني

كتب- محمد نصار:

تنطلق أعمال الملتقى الثالث عشر لمنظمات المجتمع المدني، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان "حقوق الإنسان ركيزة للتنمية المستدامة"، غدًا الأربعاء؛ لترسيخ التعاون مع منظمات المجتمع المدني التي يعتبرها شريكاً أساسياً له.

وحسب بيان، اليوم، يفتتح أعمال الملتقى محمد فايق رئيس المجلس وعدد من المسئولين وممثلين للجهات المعنية والشريكة مع المجلس .

ويهدف الملتقى إلى استكمال الجهود المبذولة في دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 من خلال تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية المعنية والتوصل لأهم الرؤى والمقترحات حول ما تم انجازة من التوصيات والمقترحات السابقة ،ويناقش الملتقي عدة محاور على رأسها قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ، المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، ومسار خطة التنمية المستدامة 2030​