افتتاح ١٥ مركزا تكنولوجيا بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

افتتحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، المرحلة الأولى من مشروع تطوير خدمات المواطنين بأحياء محافظة القاهرة والتي تضم 15 مركزًا تكنولوجيًا بتكلفة حوالي 30 مليون جنيه منها 9 مراكز جديدة بأحياء (الزيتون، وغرب القاهرة، ووسط القاهرة، والبساتين، والخليفة، والسيدة زينب، والمعصرة، ومصر القديمة، وغرب مدينة نصر ) و6 مراكز تم إعادة تطويرها ورفع كفاءتها وربطها مركزيا بوزارتي التخطيط والتنمية المحلية والمحافظة وإمدادها بأحدث الأجهزة التكنولوجية بأحياء ( الزاوية الحمراء، والمطرية، وباب الشعرية، والمعادي، والسلام أول، ومصر الجديدة ) .

وأكد محافظ القاهرة خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة أن هذا المشروع يأتي في إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة وتنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء لتطوير خدمات المواطنين وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المراكز التكنولوجية لخدمـة المواطنين والتي يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة وذلك لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد وصولا الى رضاء المواطنين.

وأضاف المحافظ أن المحافظة وضعت خطة لبرنامج العمل الالكتروني لتحديث العمل الاداري ضمن رؤية الدولة 2030 بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الاجراءات بين الادارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة، وتقديم المعلومة والخدمة للمواطنين، بالاضافة إلى الإعداد الجيد للعاملين من خلال دورات تدريبية لهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية

وأشار المحافظ إلى أن هذا التطوير يعتمد على منظومة الكترونية موحدة حيث أن جميع الأحياء سوف تعمل من خلال تطبيق الكتروني موحد يتيح للمواطنين الاستعلام عن الخدمة من خلال الانترنت، ويتيح لمتخذي القرار الاطلاع على التقارير التي توضح مدى كفاءة المسئولين بالأحياء في أداء الخدمات ومدى كفاءة العاملين على المنظومة .

وأضاف اللواء خالد عبدالعال أنه سيتم من خلال هذا البرنامج إصدار جميع الخدمات والتراخيص التي تصدر للمواطن مميكنة، والخطابات الموجهة للجهات الخارجية مع تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات لسرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات ومتابعة أعمال الإدارات، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة (SMS) للمواطنين لإخطارهم بتوقيتات ومسار إجراءات الخدمة مما سيساهم في تقليل الفترة الزمنية للحصول على الخدمة وفصل مقدم الخدمة عن طالبها وخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لعوامل الفساد .

ولفت المحافظ إلى أن المحافظة ساهمت في تكلفة إنشاء المراكز التكنولوجية من الناحية الإنشائية والمعمارية، وكذلك توفير الأثاث وخطوط الربط كما أنها من خلال التعاون مع وزارة التخطيط وبعض الجهات المانحة قامت بتوفير الأجهزة والمعدات التكنولوجية وخطوط الشبكة الداخلية، كما قامت بتدريب ما يزيد عن ( 900 ) موظف بالأحياء على أساسيات الحواسب بالإضافة الى التدريب على البرامج والتطبيقات والإشراف على إدخال ملفات المواطنين على البرامج .

وأضاف المحافظ أن مشروع تحسين خدمات المواطنين يعتمد على عدة محاور تتمثل في تبسيط الاجراءات، وتهيئة بيئة العمل، وتوفير النظم والتطبيقات الرقمية وتفعيل الدفع والتحصيل الالكتروني، وتنمية الموارد البشرية، ورفع الوعي لدى المواطنين .

ولفت المحافظ أنه تم إعداد دليل موحد للخدمات المقدمة للمواطنين وتم نشره على جميع الاحياء للالتزام به عند تقديم الخدمات تضمن الاجرءات والنماذج والمستندات والرسوم المطلوبة وتم نشره على البوابة الالكترونية للمحافظة لتعريف المواطن به، كما تم تبسيط إجراءات عدد 10 خدمات تقدمها الأحياء ومنها خدمة تراخيص البناء .

وخلال الاجتماع منح محافظ القاهرة لوزيري التخطيط والتنمية المحلية درع المحافظة، كما كرم وزيرا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة عدد من قيادات وزارة التخطيط ورؤساء أحياء المطرية والزيتون وغرب القاهرة والمعادي والمشرفين على تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظة .

شهد الاجتماع نواب المحافظ للمناطق الأربعة، وعدد من قيادات وزارتي التخطيط والتنمية المحلية والمحافظة .