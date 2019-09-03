بعد انقضاء مدته.. الهجرة تكرم السفير اليوناني بالقاهرة

كتب- أسامة عبدالكريم:

التقت وزيرالهجرة وشئون المصريين بالخارج، بميشيل ديامسيس سفير اليونان لدى مصر، بالتزامن مع انتهاء فترة توليه منصبه في القاهرة.

وحسب بيان، الثلاثاء، رحبت وزيرة الهجرة، بالسفير اليوناني، وقدمت خالص الشكر له على جهوده الهائلة التي بذلها خلال فترة تواجده بالقاهرة، وبالأخص دوره الكبير فيما حققته مبادرة إحياء الجذور من نجاح باهر بين شعوب مصر واليونان وقبرص.

ووصفت وزيرة الهجرة السفير ميشيل ديامسيس بأنه كان ومازال بمثابة الصديق الوفي لمصر والشعب المصري طيلة فترة توليه منصبه، ولم يدخر جهدًا في دعم ومساندة مبادرة إحياء الجذور حتى تحقق الأهداف المرجوة منها، إذ أنها المبادرة الأولى من نوعها التي تهدف إلى إحياء الاحتفاء الشعبي بالجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر، وتعريف الأجيال الجديدة من الشعوب الثلاثة بهذا الإرث العريق من العلاقات الوطيدة، علاوة على نقل رسالة مهمة للعالم مفادها أن مصر بلد الأمن والأمان والتعايش وترحب بالجميع من كل الأطياف.

وفي نفس السياق، أهدت الوزيرة درع تكريم للسفير اليوناني، تقديرًا لجهوده ودوره الكبير في التعاون والتنسيق فيما بين البلدين في إطار مبادرة إحياء الجذور، مشددة على أنه قدم خلال تلك الفترة مثالاً يحتذى به في الإخلاص والتفاني.

من جانبه، أعرب السفير اليوناني ميشيل ديامسيس عن عميق شكره وتقديره للوزيرة على حفاوة الاستقبال والتكريم، مؤكدًا أن مصر بلده الثاني الذي لم ولن ينساه، بل إنه سيظل حريصًا على تعزيز وتوطيد العلاقات مع مصر مهما بعدت المسافات.

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