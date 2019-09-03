إيفاد خبراء وتوريد معدات.. "النقل" تبحث التعاون مع بلجيكا بمجال الطرق الذكية

كتب – أسامة عبدالكريم:

استقبل وزير النقل، سيبيل دو كارتييه ديف، سفيرة بلجيكا بالقاهرة، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، ناقش الجانبان، إمكانية التعاون في مجال السكك الحديدية والمترو، وأكد وزير النقل، أن هناك فرصا عديدة يمكن أن تكون مجالا للتعاون المشترك بين الجانبين مثل ( توريد معدات للسكك الحديدية والمترو – رفع كفاءة البنية التحتية للسكك الحديدية – صيانة الوحدات المتحركة في السكك الحديدية والمترو ) .

كما أبدى الجانب البلجيكي اهتمامه بالتعاون في مجال الطرق الذكية من خلال إيفاد الخبراء وتوريد المعدات وكذلك التعاون في مجال النقل البحري والموانىء البرية والجافة والنقل النهري خاصة وان بلجيكا من الدولة المتقدمة في مجال الموانىء النهرية.

وأكد الوزير، أن هناك فرصًا استثمارية عديدة في قطاع النقل البحري، مثل المحطات متعددة الاغراض في الموانىء المصرية مؤكدا أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية تشكل فرصاً استثمارية واعدة، تهدف لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية.

وفيما يتعلق بالنقل النهري أشار الوزير إلى الاهتمام الكبير بهذا القطاع، موضحا الإعداد لطرح عدد من الموانئ النهرية للاستثمار، لتعظيم دور النقل النهري في نقل البضائع.

واتفق الجانبان على دعوة الشركات البلجيكية لعقد ورش عمل ولقاءات مكثفة مع المسئولين بقطاع النقل بمصر لتحديد المشروعات التي يمكن التعاون الاستثماري المشترك بها حسب اولويات وزارة النقل ووفقا لما ستطرحه الشركات البلجيكية من امكانات فنية وإستثمارية .