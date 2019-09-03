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"بنفس اليوم".. 4 خطوات لاستخراج كارت جديد للعداد مسبق الدفع

12:17 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
"بنفس اليوم".. 4 خطوات لاستخراج كارت جديد للعداد مسبق الدفع

عداد مسبوق الدفع

كتب- محمد صلاح:

يتعرض بعض المواطنين لفقد أو تلف كارت الشخص الخاص بالعداد مسبوق الدفع.

وينشر مصراوي، الخطوات الواجب اتباعها حال فقدان أو تلف الكارت، طبقًا لما أوضحته وزارة الكهرباء عبر موقعها الرسمي:

أولا: التوجه إلى الشركة التابع لها، وإخطارها بفقدان الكارت أو تلفه.

ثانيا: إحضار صورة من البطاقة الشخصية.

ثالثا: إحضار صورة من إيصال التعاقد على العداد.

رابعا: سداد ٣٠ جنيها بدل فاقد للكارت الجديد، ويتم استلامه في نفس اليوم.

عداد مسبوق الدفع وزارة الكهرباء

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