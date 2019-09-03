فرج عامر: ارتفاع صادرات القطن 218 % "بشرة خير"

كتب- أحمد علي:

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بارتفاع صادرات القطن المصري خلال الربع الثالث للموسي الزراعي 2018- 2019 بنسبة بلغت 218.8%، بينما بلغ إجمالي صادرات القطن 2.510 ألف قنطار متري خلال الفترة (مارس/ مايو 2019)، مقابل 1.160 ألف قنطار متري لذات الفترة من الموسم السابق بنسبة زيادة قدرها 218.8%.

واعتبر "عامر"، فى بيان اليوم، التقرير الصادر من جهاز التعبئة والإحصاء حول معدلات زيادة القطن بأنه "بشرة خير" للقطن المصري الذي بدأ استرداد عافيته معربا عن أمله في نجاح سياسات حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في استعادة القطن المصري لعرشه ليعود للريادة العالمية.

ووجه المهندس محمد فرج عامر التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره أول من تبنى هذا الملف إضافة لملف إصلاح صناعات وشركات الغزل والنسيج في مصر وتكليفه للحكومة بتخصيص 21 مليار جنيه لإصلاح

وتحديث شركات الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.