"نقل النواب": 400 جنيه غرامة تأخير المترو قرار تاريخي

كتب- أحمد علي:

أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تأييده التام والمطلق لإعلان شركة مترو الأنفاق، تحصيل غرامات من المتسببين في تأخير حركة القطارات بالخطوط الثلاثة بالدقيقة، تراوحت قيمتها بين 300 و400 جنيه.

ووصف "زين الدين"، في بيان، الثلاثاء، القرار بأنه تاريخي وغير مسبوق، مطالبا بتطبيقه على جميع المتسببين في التأخير سواء من الأفراد أو الشركات لتحقيق مزيد من الانضباط والردع تجاه تكرار تعطيل حركة المترو، وتوفير خدمة مميزة لجمهور الركاب خاصة أن مترو الأنفاق أصبح واحدا من أهم وسائل النقل الحضارية داخل مصر.

وطالب زين الدين، وزير النقل بتطبيق القرار على جميع وسائل نقل الركاب الأخرى خاصة قطارات السكك الحديدية إذا كانت لا توجد مبررات لتأخير القطارات وكان المتسبب فيها الركاب أو الشركات.