برلمانية تنتقد قرار وقف إنشاء الشركات السياحية

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزيرة السياحة بشأن إصدار القرار رقم 442 لسنة 2019 بوقف إنشاء الشركات السياحية بكل فئاتها.

وتساءلت: لماذا هذا القرار فى هذا التوقيت تحديدا؟ وما الهدف منه؟ وما هو العائد الوطني والسياحي العائد من تطبيق هذا القرار؟

وتابعت رزق الله في بيان اليوم الثلاثاء، أن مصر في أحوج الحال إلى تنمية السياحة، ويُعد قطاع السياحة أحد القطاعات الحيوية في الدولة ذي تأثير بالغ الأهمية على النشاط الاقتصادي ويرتبط بزيادة الإنتاج في القطاعات التي تتصل به، والخدمات المختلفة، مثل الكهرباء والمياه، وشبكات الاتصالات، إضافة إلى أن قطاع السياحة يجلب الاستثمار اللازم لتطوير الخدمات الأساسية في المناطق القريبة للمواقع السياحية، وبالتالي التأثير على التنمية الاقتصادية.

وأردفت: "بالكاد حصلنا على إشادات دولية بشأن تعافي السياحة المصرية، وايضا بدء تشغيل شركات السياحة التي كانت في حالة من الكساد لسنوات طوال".