وزير التعليم العالي يستقبل مدير "ألكسو"

كتبت-داليا شبل:

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، مساء أمس الاثنين، محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)؛ لبحث ترتيبات استضافة مصر لمؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب خلال شهر ديسمبر القادم.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، رحب الوزير في بداية اللقاء بمدير منظمة ألكسو، مشيداً بالدور الذي تقوم به المنظمة في الحفاظ على الثقافة وتطوير آليات التعليم بالعالم العربي.

وأكد وزير التعليم العالي، أهمية استضافة مصر للدورة السابعة عشر لمؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي والمزمع عقدها خلال الفترة من 23 – 25 ديسمبر 2019 تحت شعار " الذكاء الاصطناعي والتحديات"، مشيرًا إلى أن اختيار هذا الموضوع يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية خلال فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل والذي عقد في أبريل الماضي والذي أكد خلاله على أهمية الذكاء الاصطناعي كأحد دعائم الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف الوزير أن هناك ضرورة لتشمل فعاليات المؤتمر ندوات ومحاضرات وورش عمل وحلقات نقاشية ونقل تجارب الآخرين للخروج بالعديد من التوصيات التي تصب في مصلحة تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي العربية.

واطمأن وزير التعليم العالي خلال اللقاء لترتيبات الإعداد للمؤتمر من حيث تشكيل لجنتين بالتوازي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومنظمة الإلكسو لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنظيم المؤتمر وتحديد أبرز الموضوعات التي سيتم مناقشتها، وكذلك دعوة الدول العربية لتقديم أوراق بحثية تتعلق بموضوع المؤتمر لطرحها للنقاش.

وقدم الوزير مقترح تنظيم مسابقة على هامش المؤتمر لاختيار أفضل الأوراق البحثية المقدمة من الدول العربية وتقديم جوائز لها.

وأكد قدرة مصر على إنجاح المؤتمر وخروجه بالشكل اللائق في ضوء ما تتمتع به من خبرة كبيرة في تنظيم المؤتمرات الدولية، مشدداً في ذات الوقت على سرعة الانتهاء من الترتيبات اللازمة لإقامة المؤتمر ووضع جدول الأعمال الخاص به.