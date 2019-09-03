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"منحة مدارس".. السكة الحديد: صرف 750 جنيهًا لجميع العاملين

11:52 ص الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
"منحة مدارس".. السكة الحديد: صرف 750 جنيهًا لجميع العاملين

المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد

كتب – أسامة عبدالكريم:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، موافقة وزير النقل، على منح جميع العاملين بالهيئة والشركات التابعة وشركة مترو الانفاق بصرف مكافاة تشجيعية بمبلغ ٧٥٠ جنيهًا؛ بمناسبة دخول العام الدراسي الجديد.

وأضافت الهيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الموافقة جاءت نتيجة الجهد المبذول من جميع العاملين بالهيئة خلال عيد الأضحى وأثره الطيب في نفوس الجمهور المتعامل مع الهيئة.

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منحة مدارس هيئة السكك الحديدية وزارة النقل

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