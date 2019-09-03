خريجو الأزهر بجزر القمر تنظم ندوة بشأن "حقوق الإنسان"

كتب – محمود مصطفى:

نظم فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بجزر القمر بالمشاركة مع المركز الوطني للوثائق ندوة علمية بعنوان "حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والإعلان العالمى لحقوق الإنسان"، بمشاركة مايقرب من 50 شخصاً.

وألقت رغدة محمد – رئيسة منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فى جزر القمر – ووزيرة الشئون الاجتماعية سابقاً – كلمة ركزت فيها على أهمية إحترام حقوق الإنسان وضرورة غرس ثقافة حقوق الإنسان في الناشئة.

وأوضح محمد مؤمن صادق – رئيس فرع المنظمة بجزر القمر – أن احترام هذه الحقوق واجب مع مراعاة ألا يكون هناك تعارض بين المقاصد العليا للقانون الإسلامى والقانون الوضعي، لأن لكل أمة خصوصيتها وثقافتها و مصالحها، مشيراً إلى أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ليس له تعارض مع الشريعة الإسلامية, وأن الإسلام القائم على الوسطية والإعتدال يحقق الأمن والسلام والإستقرار.

ومن المعروف أن دول الأعضاء فى الأمم المتحدة يؤكدون على أن هناك قواسم مشتركة بين الحضارات الإنسانية، من بين هذه الحقوق التى أقرها الإعلان: الحياة، حق الحرية، حق التنقل، حق العمل، حق التعليم، حق التملك، حق المساواة، حق الحماية، حق المشاركة، وكل هذه الحقوق يحترمها الجميع ويعلى من شأنها الشرع الإسلامى الحنيف.