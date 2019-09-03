صندوق تحيا مصر: إنهاء رفع كفاءة 1250 منزلا في 43 قرية أكتوبر المقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق تحيا مصر اليوم، الثلاثاء، الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تطوير ورفع كفاءة المنازل المتدهورة في 100 قرية من القرى الأكثر فقرًا، بنهاية أكتوبر المقبل، والتي تشمل توفير مسكن كريم للفئات الاكثر احتياجاً في 43 قرية بالريف المصري.

وحسب بيان، الثلاثاء، يأتي ذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون مع جمعية الأورمان لتطوير القرى الأكثر احتياجا وتوفير سكن كريم لنحو 2885 أسرة في 100 قرية بتكلفة قدرها 100 مليون جنيه من الصندوق و25 مليون جنيه من الجمعية.

وقال المدير المالي والإداري والقائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن التعاون مع جمعية الأورمان يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي، ودعم دوره في تنفيذ خطط التنمية بالتعاون مع أجهزة الدولة.

وأضاف أن أعمال رفع كفاءة المنازل تشمل تأهيل مبني المنزل، تبليط الارضيات، أعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الاسقف، مشيرا إلى أنه تم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.

وأوضح عبد الفتاح أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير المنازل المتدهورة تشمل 1250 منزلا فى قرى:

1. كلح الجبل، الرديسية بمركز ادفو بمحافظة أسوان.

2. نجوع الشغب و الدبابية والمعلا بمركز اسنا، حاجر العديسات قبلي بمركز الطود والشيخ عامر بمركز القرنة، الرياينة بمركز ارمنت بمحافظة الأقصر .

3. العليقات، وحجازه بمركز قوص بمحافظة قنا.

4. الواقات بمركز طما، الحرجة قبلي بمركز البلينا بمحافظة سوهاج .

5. عرب العوامر بمركز ابنوب ، العفادرة بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط.

6. الروبي، الحضاره، الواسطي، البحرين، الميمو، والست ميره بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.

7. العواونه، ميانه، شاويش، و معصره نعسان بمركز اهناسيا، وزرابي الحيبة، نجع حمد بمركز الفشن، و الشيخ خطاب بمركز سمسطا، وتزمنت الغربية بمحافظة بني سويف.

8. الشهابيه، بعبش، عرفه بمركز طاميه، و الحبون بمركز سنورس، والبرنس، فوز، ،رحمي، وعزبة عاشور بمركز اطسا بمحافظة الفيوم.

9. لحوم، وسيدي دنين بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

10. شبراهور، وطماي الزهايره بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية .

11. ميت المخلص وشرشابة بمركز زفتى بمحافظة الغربية .

12. البكارشة، و كفر المسلمية بمركز صان الحجر بمحافظة الشرقية.

يذكر أن مشروع رفع كفاءة المنازل الحالي يعتبر هو التعاون الثالث بين صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان حيث تضمن برتوكول التعاون الأول والموقع عام 2015 رفع كفاءة وإعمار 4264 منزل في 126 قرية كما تضمن بروتوكول الثاني الموقع في عام 2016 رفع كفاءة وإعمار 3030 منزل في 106 قرية.​