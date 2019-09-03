ندوة الأزهر الأسبوعية.. الثقة بالله وحب الوطن أهم دروس الهجرة النبوية

كتب – محمود مصطفى:

نظم الرواق الأزهري، أمس الاثنين، بالجامع الأزهر عقب صلاة المغرب، ندوته الأسبوعية بعنوان (الهجرة النبوية دروس وعبر)، بحضور الدكتور عبدالله سرحان عميد كلية الدراسات العليا السابق، والدكتور عطا السنباطي عميد كلية الدراسات العليا، والدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر .

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، إن الهجرة النبوية أثرت العقول والقلوب بالدروس والعبر، والتي منها حفظ الأمانات وردها إلى أصحابها، عندما أمر الرسول الكريم علي بن أبي طالب -كرم الله وجه- أن ينام في فراشه تاركا له برده الحضرمي وذلك من أجل تمويه و تضليل كفار قريش، مكلفا إياه أن يرد الأمانات والودائع إلى أهلها، فالرسول كان حريصا على رد الأمانات ووفيا لمن استأمنه حتى في أحلك الظروف.

وأضاف الدكتور عبد الله سرحان، أن من أعظم الدروس التي علمها الرسول لأمته في هجرتة هي "حب الوطن"، إذ أخرجه الكفار من وطنه عنوة، قال تعالى "إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين"، أخرجوه وكان متشبثا بوطنه، متحملا كل أنواع الاضطهاد، فخرج سيد البشر واثقا من نصر الله، وأنزل الله عليه السكينة وبشره بأن الله سينصره بجنود لم يراها من إنس وجن وملائكة وحيوان وطير، حتى تتم الهجرة على خير.

وقال الدكتور عطا السنباطي، إن من أهم الدروس المستفادة من الهجرة هي الأخذ بالأسباب والتخطيط، وحسن الثقة بالله والتوكل عليه، فكان النبي على يقين بأن الله سينصره لا محالة، فخرج للهجرة لا يهاب أحدا ولا يخشى ضررا، حتى وصل المدينة منتصرا على غرور الكفار ومكرهم.

​يأتي عقد هذه الندوة في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لكافة أبناء الأزهر، بمختلف تخصصاتهم، بالنزول إلى أرض الواقع ومعايشة الجماهير وتلمس همومهم، والبحث عن حلول ناجحة و واقعية للمشكلات المجتمعية.