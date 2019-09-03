الإسكان: تنفيذ 1590 وحدة إسكان اجتماعي في غرب أسيوط

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ تنفيذ 1584 وحدة سكنية (66 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعي"، كما يجري أيضًا تنفيذ 1440 وحدة (60 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وأشار وزير الإسكان في بيان اليوك، إلى أنه جارٍ أيضًا تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمرحلة الأولى بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، بمساحة 1600 فدان، وتشمل (شبكات: صرف – مياه – ري – طرق)، وأعمال الخط الناقل للمياه، والمرحلة الأولى من المأخذ والرافع الأوسط ومحطة التنقية، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية شهر يونيو 2020.