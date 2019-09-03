السفير المصري في الكويت: زيارة السيسي عكست قوة العلاقة بين البلدين

الكويت - (أ ش أ):

قال سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، إن الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت، عكست مدى عمق وقوة العلاقات المصرية الكويتية على كافة المستويات.

وأعرب القوني، في تصريح خاص لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" في الكويت اليوم الثلاثاء، عن الارتياح التام لنتائج زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت، وجلسة المباحثات المثمرة التي عقدها مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في أجواء أخوية وطيدة، عكست خصوصية العلاقة بين الرئيس السيسي وقائد العمل الإنساني وتميزها، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن الرئيس السيسي، حرص على تهنئة أخيه الشيخ صباح الأحمد، على تعافيه من العارض الصحي الذي كان قد ألم به مؤخرًا.

وثمّن سفير مصر لدى الكويت، نتائج لقاءات الرئيس السيسي، مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الحمد الخالد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، والتي من شأنها توسيع آفاق التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب وأوسع.

وأوضح القوني أن مباحثات الرئيس السيسي والشيخ صباح الأحمد، جرت في أجواء غاية في الإيجابية، مشيرًا إلى أنه تم خلالها التشاور حول سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في الفترة المقبلة، أخذًا في الاعتبار توجيه القيادتين لمسؤولي البلدين، بالمضي قدمًا في كافة مجالات التعاون وتعميقها.

وأشار إلى أن الجانبين حرصا أيضًا على استعراض التطورات الإقليمية الراهنة، وأعربا عن قلقهما تجاه تطورات الأوضاع في المنطقة، واتفقا على تكثيف التنسيق بينهما خلال الأسابيع المقبلة، بهدف احتواء الآثار السلبية للنزاعات القائمة، والتوصل الى حلول سياسية تجاهها، خاصة في اليمن وسوريا، وليبيا، والأزمة الإيرانية في الخليج، بالإضافة إلى التوتر المتصاعد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وتابع القوني أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ صباح الأحمد، حرصا في مباحثاتهما كذلك، على التأكيد على التمسك بثوابت القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب الأولى، وتقديم كافة أوجه الدعم للسلطة الفلسطينية.

وأكد أن الرئيس السيسي أعرب عن شكره للكويت أميرًا وحكومة وشعبًا، على احتضان الجالية المصرية، وعلى الرعاية والاهتمام الذي تحظى به في وطنها الثاني الكويت، مشيدا في الوقت نفسه بمساهمات أبناء الجالية المقدرة في عملية البناء والتنمية في المجتمع الكويتي، وقوة تواصلهم وترابطهم مع قضايا الوطن الأم.

وشدد سفير مصر لدى الكويت، على أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت في ذلك التوقيت، تعكس الخصوصية التي تحظى بها العلاقات بين البلدين ، مؤكدا أنها تأتي فى إطار ما شهدته العلاقات المشتركة في الآونة الأخيرة ، من تطورات ملموسة في مختلف أوجه التعاون المشترك.