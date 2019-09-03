حدث ليلًا| تخفيضات معارض "أهلاً مدارس".. والمتحدث العسكري يحذر من الشائعات

(مصراوي):

شهد ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

- رئيس الشركة المنظمة لـ"أهلًا مدارس": التخفيضات حقيقة "مش شعارات"

قال محمد الشريف، رئيس الشركة المنظمة لمعرض "أهلًا مدارس"، إن التخفيضات في المعرض حقيقة وليست شعارات.

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- المتحدث العسكري يطالب المواطنين بعدم الانسياق وراء "شائعات" مواقع التواصل

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن القوات المسلحة تدعم جهود الدولة في كافة المجالات وحريصة على توضيح الحقائق للرأي العام من خلال وسائل الإعلام.

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- "فيس بوك" تختبر إزالة عدد الإعجابات من المنشورات

بدأت شركة فيسبوك الأمريكية، في اختبار ميزة إخفاء عدد الإعجابات من المنشورات، بالتزامن مع اختبارها ضمن منصة "انستجرام".

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- مطالبًا بإصدار لائحة "قانون التعدين".. ساويرس: لهذه الأسباب لا أستثمر في التنقيب عن الذهب

قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إن مصر تزخر بإمكانات وثروات تعدينية ضخمة، ومنجم السكري من أكبر المناجم لاستخراج الذهب في العالم، مشيرًا إلى أن مجال التنقيب عن الذهب يحمل مخاطر استثمارية كبيرة.

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- جبهة "تصحيح مسار الوفد" تنتقد تصريحات "أبو شقة": سنرفع دعوى سب وقذف

أكدت جبهة تصحيح مسار حزب الوفد أنها ترفض تصريحات بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد والتي أدلى بها خلال اجتماع المرأة، مؤكدا أن "هذه العبارات تقع تحت طائلة قانون العقوبات.

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- "المجتمعات العمرانية" تكشف عن حجم الإنفاق على إنشاء المدن الجديدة حتى يونيو 2019

قال المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إنهم يعملون على إعادة الخريطة العمرانية لجمهورية مصر العربية، وذلك نتيجة التحسن السياسي والاقتصادي.

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- "فيلم إباحي وجثة عارية".. القصة الكاملة لقتل طفلة بعد اغتصابها في سوهاج

لم يكن أحد داخل القرية الصغيرة، في مركز المنشأة جنوبي محافظة سوهاج، يعلم حقيقة ما حدث للطفلة "جنا" التي لا تزال تخطو على الدرجة السادسة من العمر.

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- جونسون: بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر دون تأخير

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن كانت هناك فرصة سانحة لتحقيق اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، بشأن تطبيق "بريكست" ناجح، إلا أنه لم يتم.

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- أطول حرب أمريكية.. انقسام داخل إدارة ترامب بعد قرار الانسحاب من أفغانستان

أصدرت الإدارة الأمريكية مؤخرًا، أمرًا بسحب قواتها من أفغانستان، في محاولة لإنهاء أطول حرب تورطت فيها الولايات المتحدة، منذ ما يزيد عن 17 عامًا.

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- المغرب يعلن العدد النهائي لضحايا فيضانات جنوبي البلاد

أعلنت السلطات المغربية، أمس الاثنين، العثور على جثة رجل فقد أثره عقب الفيضانات التي ضربت جنوب البلاد الأسبوع الماضي، لترتفع بذلك إلى 8 قتلى الحصيلة النهائية للمأساة التي نجمت عن سيول غمرت ملعبًا أثناء مباراة لكرة القدم، بحسب "سكاي نيوز".

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- تحذيرات لمرشحة رئاسية في تونس من مخطط لاغتيالها

وجهّت وزارة الداخلية التونسية، تحذيرًا للمرشحة الرئاسية عبير موسى، بشأن وجود تهديدات ومخطط لاغتيالها، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

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- الدفاع الروسية: مناقشة تجربة صد هجمات الدرون في سوريا

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن أحد الموضوعات الرئيسة لاجتماع لجنة الدفاع الجوي لبلدان رابطة الدول المستقلة، سيكون الخبرة المكتسبة في سوريا لصد هجمات ضخمة بالطائرات المسيرة.

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- صحيفة: اليابان تدرس إرسال مدمرة قرب مضيق هرمز

ذكرت صحيفة يابانية، أن طوكيو تخطط لإرسال مدمرة بحرية للقيام بدوريات قرب مضيق هرمز، دون الانضمام للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

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