اليوم.. "التعليم" تعلن تفاصيل أول مدرسة لصناعة المجوهرات في مصر

كتبت- ياسمين محمد:

تعقد وزارة التربية والتعليم، ظهر اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا في ديوان الوزارة، لتوقيع برتوكول مع إحدى الشركات الخاصة لافتتاح أول مدرسة بمصر لصناعة الحلي والمجوهرات.

وتهتم "التعليم" في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي تعمل على ربط المنظومة التعليمية مع الصناعة، بهدف توفير فرص تعليمية متخصصة في مجال التكنولوجيا لتأهيل الطلاب، وتمنحهم المهارات والخبرات اللازمة للوظائف المتعلقة بمجال التكنولوجيا.​