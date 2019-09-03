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    اليوم.. "التعليم" تعلن تفاصيل أول مدرسة لصناعة المجوهرات في مصر

    01:54 ص الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
    اليوم.. "التعليم" تعلن تفاصيل أول مدرسة لصناعة المجوهرات في مصر

    صناعة المجوهرات

    كتبت- ياسمين محمد:

    تعقد وزارة التربية والتعليم، ظهر اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا في ديوان الوزارة، لتوقيع برتوكول مع إحدى الشركات الخاصة لافتتاح أول مدرسة بمصر لصناعة الحلي والمجوهرات.

    وتهتم "التعليم" في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي تعمل على ربط المنظومة التعليمية مع الصناعة، بهدف توفير فرص تعليمية متخصصة في مجال التكنولوجيا لتأهيل الطلاب، وتمنحهم المهارات والخبرات اللازمة للوظائف المتعلقة بمجال التكنولوجيا.​

    صناعة المجوهرات وزارة التربية والتعليم المدارس مدارس التكنولوجيا التطبيقية
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