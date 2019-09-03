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    "شعبة الداوجن": أكثر من نصف مليار جنيه خسائر المربين في 3 أسابيع

    01:32 ص الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
    "شعبة الداوجن": أكثر من نصف مليار جنيه خسائر المربين في 3 أسابيع

    دواجن

    كتب- محمد سامي:

    قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، إن هناك أزمة كبيرة للمربيين، بسبب انخفاض أسعار الدواجن خلال الأسبوعين الماضيين؛ لأنها لم تصل لتكلفة العلف.

    وأضاف السيد في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الخسائر بلغت أكثر من نصف مليار جنيه خلال 3 أسابيع فقط، موضحًا أن الإنتاج اليومي يبلغ حوالي مليون ونصف طائر، وخسارة الطائر الواحد بالنسبة للمربي تبلغ 10 جنيهات.

    وتابع: "تحرير سعر الدولار الجمركي، لن يؤثر على أسعار الدواجن على الإطلاق خاصة وأنه لو كانت هناك زيادة سعرية في أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج ستكون طفيفة وغير ملحوظة".​

    الداوجن عبدالعزيز السيد أسعار الدواجن العلف السلع الغذائية
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