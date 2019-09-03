اليوم.. إعلان نتيجة امتحانات المرحلة الأولى من المتقدمين لـ"الضبعة النووية"

كتبت- ياسمين محمد:

اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أمس الاثنين، نتيجة المرحلة الأولى لامتحانات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق في المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة للعام الدراسي 2018/2019.

وتعلن الوزارة، النتيجة صباح اليوم الثلاثاء، على موقع الوزارة الإلكتروني.​

وتقدم للامتحان حوالي 2850 طالبًا ممن حصلوا على مجموع أعلى من 250 درجة من 280 في الشهادة الإعدادية، وعقد اختبار إلكتروني للطلاب المتقدمين بمراكز التطوير التكنولوجي بالمديريات في مجالات: العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية والاستعداد العقلي، وكان اجتياز هذه الاختبارات الإلكترونية عامل أساسي في تقييم أداء الطلاب.

وتم اختيار عدد 200 طالب ممن حصلوا على أعلى التقييمات، بواقع 60 طالبًا من محافظة مطروح، 140 طالبًا من المحافظات الأخرى، وسيدخل هؤلاء الطلاب إلى المرحلة الثانية والأخيرة من اختبارات القبول والتي تتم في أحد المؤسسات العسكرية والتي تتضمن اختبارات طبية ورياضية ونفسية، ليتم في النهاية اختيار عدد 75 طالبًا فقط للالتحاق بالمدرسة للعام الدراسي 2019/2020 وهو العدد المحدد من قبل الوزارة للقبول سنويًا.

الجدير بالذكر أن الاختبارات الإلكترونية أعدت من قبل خبراء في المركز القومي للامتحانات.​