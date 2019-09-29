"اطمئنوا".. السيسي يوجه رسالة للمواطنين بشأن تنقية بطاقات التموين
القاهرة- مصراوي:
طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، المواطنين المدرجين بمنظومة الدعم التمويني، بأنه يتابع إجراءات تنقية البطاقات بنفسه.
وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها".
وأضاف الرئيس السيسي: "أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة".
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