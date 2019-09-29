برأسمال 20 مليون جنيه.. شركة جديدة لإدارة فنادق 2 و 3 نجوم

كتب- يوسف عفيفي:

كشف سامح سعد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر للسياحة، عن تأسيس شركة فنادق جديدة لإدارة فنادق 2 و3 نجوم من قبل الشركة القابضة للسياحة بالشراكة مع شركتي (إيجوث للسياحة ومصر للسياحة)؛ لعمل مقياس عالمي للإدارة لتحسين سمعة مصر عالميا في الخدمات السياحية.

وأوضح سعد، لمصراوي، الأحد، أن هذه الشركة تستهدف شرائح فنادق فئة 2 و3 نجوم، وإدارة الفنادق التي تمتلكها الشركة القابضة للسياحة والشركات التابعة، والفنادق غير التابعة التي تطلب إدارة من مؤسسات الدولة، موضحا أن هذه الشركة ستنتهج نظم إدارات الشركات العالمية لإدارة هذه الشريحة من الفنادق وقياس منهج العمل لشركات الإدارة العالمية وعلى قياس المواصفات الجديدة التي وضعتها وزارة السياحة.

وأضاف أن فنادق 2 و3 نجوم ذات غرف محدودة ولا تخدم أعدادا كبيرة من السياح، لكنها تخدم فجوة موجودة في القطاع السياحي، وهذا النوع من الفنادق تقدم فيه الخدمة على الخبرة الشخصية، وتهدف شركة الإدارة الجديدة إلى صناعة خدمة لهذه الشريحة من الفنادق على مستوى عالي، لتحسين سمعة مصر سياحيا في هذا النوع من الفنادق خصيصا.

ونوه سعد، إلى أن مصر تحصل على حصتها لفنادق 4 و5 نجوم بشكل عادل من السياحة العالمية، لكن هناك "زبائن" تحب فنادق 2 و3 نجوم وهم فئة الشباب ومصر لم تأخذ نصيبها العادل من هذه السياحة، وسبل الحصول عليها يكون عن طريق إيجاد مقاييس عالمية للخدمة في هذه الفنادق بالنظم العالمية، وعمل دعاية كافية والدخول عليها بشكل صحيح لاستقطاب العدد العادل من السياحة في هذه الشرائح، ما يرفع من مقومات ومعدلات السياحة في مصر.

وكانت ميرفت حطبة، رئيسة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أعلنت عن تأسيس شركة جديدة لإدارة الفنادق 2 و3 نجوم، بالشراكة مع شركتين تابعتين، "مصر للسياحة وإيجوث"، ويبلغ رأس مال رأسمال الشركة الجديدة نحو 20 مليون جنيه.

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