"الإيكاو" تشيد بإنجازات قطاع الطيران المدني المصري

كتب- طه عبيد:

أشاد الدكتور برنارد اليو، رئيس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، والدكتورة فانج ليو أمين عام المنظمة، بما شهده قطاع الطيران المدني المصري من طفرة كبيرة، شملت التطوير بجميع المطارات المصرية، وتحديث منظومة الملاحة الجوية، والمسارات الجوية بالإضافة إلى خطة تحديث أسطول شركة مصر للطيران.

جاء ذلك خلال لقاء الوفد المصري برئاسة الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، بفعاليات الدورة الـ 40 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والمنعقدة حاليا بمقر المنظمة بمونتريال بكندا والتي من المقرر أن تستمر حتى الـ 5 من أكتوبر.

وقدم رئيس المنظمة والأمين العام التهنئة لوزير الطيران على فوز مصر بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وحصولها على المركز الأول عربيًا وأفريقيا في انتخابات المجلس، ما يعكس ثقة وتقدير منظمة (الإيكاو) لدور مصر وجهودها في دعم قضايا صناعة النقل الجوي إقليميًا ودوليًا، كما يأتي تعزيزًا لدورها المحوري للنهوض بتلك الصناعة والتي تعد إحدى ركائز الاقتصاد العالمي.

كما أشادا بجهود وزارة الطيران المدني المصري في دعم قضايا أمن وسلامة الطيران المدني بامتثالها لكل قواعد وتوصيات وتشريعات المنظمة بجانب تبنيها لجميع المبادرات الصادرة عن الإيكاو وتدعيم جميع الوسائل الفنية من أجل تحقيق أهداف استراتيجية سلامة وأمن الطيران الدولي والنمو المستدام للنقل الجوي.​