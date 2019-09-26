  • عاجل:النائب العام يكشف اعترافات المتهمين بالتظاهر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    سعر الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي توماس كوك الطقس سد النهضة أسعار الذهب انتخابات تونس هجوم أرامكو السعودية

    دورات تدريبة للأطفال وورش بمركز طلعت حرب الثقافي

    09:40 م الخميس 26 سبتمبر 2019
    دورات تدريبة للأطفال وورش بمركز طلعت حرب الثقافي

    مركز طلعت حرب الثقافي

    كتب - محمد عاطف:
    ينظم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، مجموعة من البرامج التدريبية للأطفال من 6 إلى 15 سنة في مجالات اللغة واستخدام الحاسب الآلي والثقافة العلمية.

    يقدم المركز دورات تدريبية في مجالات: اللغة الإنجليزية، تبسيط العلوم، الحاسب الآلي والشطرنج بالتعاون مع مجموعة من المتخصصين، بالإضافة إلى الورش الفنية التي يقيمها المركز لاكتشاف مواهب الأطفال ورفع الذوق الفني لديهم.

    تقام الدورات أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وذلك استمرارًا لدور قطاع صندوق التنمية الثقافية في تنمية مهارات الأطفال من خلال مراكز الإبداع التابعة له.

    مركز طلعت حرب تدريب الأطفال
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان