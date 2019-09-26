مسؤول بـ"الوفد": الحزب سيظل محظوظًا بشبابه وكوادره الناشئة

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال جمال شحاتة، مقرر اللجنة النوعية للشباب وأمين صندوق مساعد حزب الوفد، إن مصر لن تمر باستحقاقات انتخابية في وقت واحد مرة أخرى، لذا فإن الشباب محظوظ بهذه المرحلة، والوفد سيظل محظوظًا بشبابه وكوادره الناشئة.

جاء ذلك خلال المحاضرة الأولى لمعسكر شباب الوفد بعنوان "حزب الوفد بين الفكر والتطبيق"، والمقام بأحد فنادق بالعين السخنة، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، والمنعقد على مدار ثلاثة أيام.

يشارك في المعسكر، عدد من قيادات الحزب، النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والمهندس حسين منصور نائب رئيس الحزب، وطارق سباق نائب رئيس الحزب، وطارق تهامي سكرتير عام مساعد الحزب، بحضور عدد من القيادات الوفدية وأعضاء الهيئة العليا للحزب.

وتتكون اللجنة المشرفة على معسكر شباب الوفد من: طارق تهامي سكرتير مساعد الوفد، ومحمد فؤاد رئيس اللجنة النوعية للشباب وسكرتير مساعد الحزب، وجمال شحاتة مقرر اللجنة النوعية للشباب وأمين صندوق مساعد الحزب.