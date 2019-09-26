شركة النيل للطيران تطالب بالتحرك لجذب السياح الإنجليز بعد أزمة "توماس كوك"

كتب- يوسف عفيفي:

دعا يسري عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة النيل للطيران، وزارة السياحة وهيئة التنشيط والقائمين على القطاع السياحي الخاص إلى ضرورة التحرك إلى السوق الإنجليزي لاستقطاب السياح الإنجليز، بعد إفلاس شركة "توماس كوك" البريطانية.

وطالب عبدالوهاب في تصريحات لمصراوي، اليوم، بضرروة وقوف القطاع السياحي الحكومي، مع الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة بهدف اجتذاب السياح الإنجليز الراغبين في المجئ لمصر ومساعدتهم عبر الشركات الأجنبية ومنظمي الرحلات لكي تستمر الرحلات الإنجليزية دون توقف.

ونصح عبد الوهاب، شركات "السياحة والطيران" الراغبة في الاستمرار والنجاح وعدم الإفلاس في ضرورة مواكبة التكنولوجيا الحديثة وتطوير العمل واستخدام تطبيقات الموبايل لتجنب شبح الإفلاس، وتقديم خدمة ممتازة تليق بالشركة والحصول على ثمنها.

وأكد عبدالوهاب، الاهتمام بالسياحة الإلكترونية وعدم حرق الأسعار في الأسواق، وحسن الإدارة والتواصل المستمر مع العاملين و"الزبائن"، وتقييم الذات والعمل كل 3 أشهر خلال العام الواحد، وعلى مجالس إدارات الشركات الانتباه لذلك.

وأشار إلى الاستعانة بالخبراء في مجالس الإدارة المختلفة والمتخصصين والمشهود لهم بالنجاح كونه يرفع من شأن الشركات التي تعمل في هذا المستوى.

وقامت شركة النيل للطيران، بطلب من الحكومة البريطانية بنقل ركاب شركة توماس كوك البريطانية منذ الاثنين الماضي، بعد إعلان الأخيرة عن إفلاسها، على أن تسير الشركة رحلتين أسبوعياً لنقل ركاب مطار مرسى علم لبريطانيا، على أن تتحمل الحكومة البريطانية تكاليف نقل ركاب.​