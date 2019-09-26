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    ​النقل تصدر بيانًا رسميًا بشأن ما تردد عن دراسة زيادة تذاكر القطارات والمترو

    03:48 م الخميس 26 سبتمبر 2019
    ​النقل تصدر بيانًا رسميًا بشأن ما تردد عن دراسة زيادة تذاكر القطارات والمترو

    مترو الأنفاق

    كتب- أسامة عبدالكريم:

    نفت وزارة النقل في بيانها اليوم ما تردد عبر بعض المواقع الإلكترونية من قيام وزارة النقل بدراسة زيادة أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق وأتوبيسات "السوبرجيت".

    وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة وأنه لا توجد نية لذلك وأسعار التذاكر كما هي، ولن يطرأ عليها أي زيادة.

    وقالت إن كافة الاشتراكات الخاصة بقطارات السكة الحديد والمترو لكافة الفئات كما هي بدون أي تغيير أو زيادة، كما أن كافة الإعفاءات والامتيازات الممنوحة لبعض الفئات كما هي ولن يطرأ عليها أي تغيير أو زيادة، مؤكدة أن العمل يجري على قدم وساق لتطوير كافات قطاعات النقل بمصر.

    وأهابت وزارة النقل وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر من أخبار خاصة بوزارة النقل التي تؤدي دورًا خدميًا مهمًا للمواطنين.

    مترو الانفاق تذاكر المترو وزارة النقل تذاكر القطارات أتوبيسات السوبرجيت المواقع الإلكترونية

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