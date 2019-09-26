​الحكومة تنفي فرض غرامات على المواطنين في حالة تعطل "سيستم" المدفوعات الحكومية

القاهرة- مصراوي:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض وزارة المالية غرامات على المواطنين في حالة تعطل "النظام الإلكتروني" لتحصيل المدفوعات الحكومية.

وتواصل المركز مع وزارة المالية والتي نفت ‏صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لقيام الوزارة بفرض أي غرامات مالية على المواطنين في حالة تعطل النظام الإلكتروني لتحصيل المدفوعات الحكومية.

وأوضحت أن المواطنين يقومون بسداد تكلفة الخدمة فقط دون أي رسوم إضافية في حال حدوث عطل لنظام المدفوعات الإلكتروني في أي جهة حكومية.

وأوضحت الوزارة، أنها قد أعلنت منذ مايو 2019 بدء تحصيل المدفوعات الحكومية التي تزيد عن 500 جنيه إلكترونياً، مُشيرةً إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني في الجهات الحكومية تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور هما (التكلفة، الوقت، طول الإجراءات).

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة على إصدارها العديد من القوانين والقرارات الوزارية والكتب الدورية لتنظيم المدفوعات غير النقدية، ومنها القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية الجديدة.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات, والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).