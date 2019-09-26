مدبولي يلتقي مدير شركة "أورانج" اليونانية المتخصصة في الزراعة

القاهرة- أ ش أ:

رحب الدكتور مصطفى مدبولي ،رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق الذي تم توقيعه مع شركة "اورانج بى جلوبال" اليونانية المتخصصة في زراعة البرتقال والصناعات الغذائية لزراعة ١٠ آلاف فدان في محافظة الوادي الجديد وإنشاء مجمع متكامل فى مجالات التصنيع الغذائي، معرباً عن تطلعه لأن يمثل ذلك بداية لتوسعات مستقبلية للشركة، وشركات عالمية أخرى فى مجال الاستثمار الزراعي.

جاء دلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع نيكولاس جريفس، مدير عام شركة أورانج بى جلوبال اليونانية المتخصصة في زراعة البرتقال والصناعات الغذائية المرتبطة به، بحضور الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وخلال الاجتماع وجه مدبولي، بقيام محافظة الوادي الجديد وكل الجهات المعنية بالاستمرار فى توفير كافة المرافق اللازمة للمشروع، حتى يتسنى للشركة سرعة بدء العمل في مراحل التنفيذ في أقرب وقت ممكن .

من جانبه،أعرب مدير عام شركة اورانج بى جلوبال عن سعادتهم بتوقيع اتفاق مع محافظة الوادي الجديد لتوفير ١٠ آلاف فدان لزراعة البرتقال، وإنشاء مجمع متكامل في مجالات التصنيع الغذائي المرتبطة بالبرتقال ، وتصدير المنتجات لأسواق دول العالم ، مضيفا أن الشركة تعد أول مستثمر أجنبي في المجال الزراعي بالوادي الجديد.

وأشاد مدير عام الشركة بما لمسه من تعاون وتسهيلات جادة من جانب المسئولين بوزارة التموين ومحافظة الوادي الجديد، مما أسهم فى تسريع الاتفاق حول كافة الجوانب الفنية والقانونية فى وقت قصير.

كما أكد مدير عام أورانج جلوبال أنهم يتطلعون لتوقيع اتفاق مماثل في القريب العاجل مع محافظة البحيرة.