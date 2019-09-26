بعد فتح باب التقديم.. ننشر المستندات المطلوبة لتظلمات المستبعدين من بطاقات التموين

كتب- محمد سامي:

بدأت مكاتب التموين الأستعداد لقبول التظلمات الخاصة بالمستبعدين من بطاقات التموين بناء على محددات الدعم التي أصدرتها لجنة العدالة الإجتماعية ، وذلك بناء على التوجيه الصادر من وزير التموين رقم 26 لسنة 2019 بشأن التيسير على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة تموينيًا بقرار لجنة العدالة الاجتماعية.

وأوضح الوزير أن مكتب التموين يراجع التظلمات المقدمة من المواطنين ويسجلها على نظام موقع تموين دعم مصر، موضحا "الرقم القومي رقم المحمول ورقم البطاقة الذكية ونوع التظلم".

وأضاف الوزير أن المكتب يرسل الكشوف المعتمدة من رئيس المكتب إلى مديرية التموين على أن ترسل إلى ديوان عام الوزارة ومرفق بها cd.

وينشر مصراوي صور المستندات الدالة على استحقاقه للدعم التمويني طبقا للآتي.

المستبعدين بسبب مرتبات حكومية عالية أو معاشات عالية

- يتم تقديم بيان بإجمالي مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج أمامه مرتب حكومي عالٍ، برنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يوضح قيمة معاشه الشهري بالإضافة إلى أي صورة للبطاقة التموينية المراد تفعيلها".

المستبعدين بسبب امتلاك سيارة أو أكثر

- تقديم شهادة معتمدة من المرور تفيد بأن الفرد المدون أمامه امتلاك سيارة لا يملك سيارة من عدمه وتحديد نوع وموديل السيارة، إضافة إلي صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

المستبعدين بسبب استهلاك كهرباء عالية

يتم تقديم بيان معتمد من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط الاستهلاك الشهري وإحضار إيصالات الكهرباء لأصحاب البطاقة تفيد بمتوسط استهلاكه الشهري، إضافة إلي صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

المستبعدين بسبب استهلاك فاتورة محمول عالية

- يتم إحضار فواتير معتمدة من شركة المحمول التابع لها موبايل صاحب البطاقة أو بيان معتمد من شركة المحمول يفيد بمعدل استهلاكه الشهري وصورة من البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

المستبعدين بسبب حيازة زراعية

- تقديم شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية التابع لها صاحب البطاقة توضح مدي حيازته لأرض زراعة من عدمه ومساحة الحيازة وصورة من البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

المستبعدين بسبب مصاريف دراسية عالية

- يتم تقديم شهادة معتمدة من المديرية التى بها الأبناء توضح قيمة المصاريف السنوية المدفوعة لكل ابن، بالإضافة إلى البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

المستبعدين بسبب جمارك عاليه

- إحضار شهادة من الجمارك تفيد بقيمة ما يدفعه من جمارك بالإضافة إلي بطاقة إلى البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

المستبعدين بسبب ضرائب عاليه

- إحضار شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب تفيد بقيمة الضرائب المدفوعه سنويا إلى البطاقة التموينية المراد تفعيلها.