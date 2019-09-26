المشاط تبحث مع وزير البيئة الإماراتي سبل التعاون في مجال السياحة البيئية

القاهرة - أ ش أ:

​بحثت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط مع وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي الدكتور ثاني الزيودي، سبل التعاون المشترك بين البلدين وخاصة في مجال السياحة البيئية وتحقيق تنمية سياحية مستدامة.

جاء ذلك خلال زيارتها الحالية للولايات المتحدة الأمريكية؛ للمشاركة في قمة منتدى الاقتصاد العالمي حول تأثير التنمية المستدامة، والتي عُقدت خلال الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر الجاري بولاية نيويورك، وذلك حسبما ذكر بيان للوزارة اليوم /الخميس/.

وأكدت المشاط ضرورة الاهتمام بالسياحة الخضراء والحفاظ على البيئة، حيث أن الوزارة تتبنى مبدأ التحول التدريجي لقطاع السياحة نحو ممارسات أكثر صداقة للبيئة؛ بما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وقالت: "إن المحور الخامس ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والخاص بمواكبة الاتجاهات الحديثة عالميًا، من أهم أهدافه الترويج لمصر كمقصد يهتم بالبيئة من خلال تفعيل مفاهيم السياحة الخضراء والتوسع في أنشطة السياحة البيئية.. مؤكدًا أن خطة الوزارة تضع على رأس أولوياتها تحقيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة وربطها بقطاع السياحة.

وناقش الجانبان - خلال اللقاء - تعاون مصر مع الإمارات من خلال مبادرة الشيخ محمد بن راشد المكتوم لتنظيف المسطحات المائية؛ للحفاظ على مياه نهر النيل بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة، كما تم الاتفاق على أن تقوم الحكومة المصرية بدراسة هذه المبادرة مع الجانب الإماراتي من خلال تشكيل مجموعة عمل من وزارات (السياحة - البيئة - الري)؛ لمعرفة أحدث التقنيات لتنظيف مياه النيل بتكنولوجيا متطورة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن ذلك يتفق مع الهدف رقم (14) من أهداف التنمية المستدامة (الحياة تحت الماء)، والذي يرتكز على الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة، منوهة بأهمية السياحة النيلية التي تعد من أهم عوامل الجذب السياحي، حيث تقدم للسائح تجربة فريدة لا تتكرر في أنحاء كثيرة من العالم مما يساهم في تنوع المنتج السياحي المصري.

من جهته .. استعرض الوزير الإماراتي - خلال اللقاء - تجربة بلاده في تحول الطاقة واستخدام الطاقة النظيفة في الكثير من المشروعات، مشيرا إلى توجه الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.