"الوطنية للإعلام" تحسم الجدل بشأن إغلاق قناة "النيل للرياضة"

كتب- مصطفى علي:

نفى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ما يتردد بشأن إغلاق قناة النيل للرياضة، ووصفه بالشائعات التى يروّج لها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن رئيس القناة كلفه بإعداد خطة عمل لنقل بطولة دوري "المظاليم".

وأضاف زين في تصريحات صحفية، أن رعاة الكرة المصرية والمعلنين طلبوا بث الدوري على قناة "تايم سبورت" وليس "النيل للرياضة"، وبالتالي "نحن تحت أمر المعلن"، ولا توجد مشكلة فى ذلك الأمر، لأن كلتا القناتين مِلْك للهيئة.

ولفت إلى أن تكلفة نقل مباريات الدورى تُقدر بـ120 مليون جنيه، وشركة "بريزنتيشن" كانت راعية للنيل للرياضة، لفترة استمرت 4 سنوات لكنها لم تحقق الأرباح الكافية للاستمرار.