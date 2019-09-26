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    قرار حكومي بتخصيص قطعة أرض لصالح مياه الشرب والصرف الصحي بالقناطر

    12:42 م الخميس 26 سبتمبر 2019
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    كتب- محمد نصار:

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 39 الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2019، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن اعتبار مشروع تنفيذ الطريق المؤدي إلى محطة معالجة الصرف الصحي بقرية (شبرا - شهاب)، مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والواقع بحضو المتر رقم 18 بمسطح 3 قراريط و3 أسهم من أعمال المنفعة العامة لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

    ونصت المادة الثانية من القرار على أن "يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين حدودها وموقعها وملاكها الظاهرين.

    تخصيص قطعة أرض مياه الشرب القناطر مصطفى مدبولي

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