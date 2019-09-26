5 نصائح من الأرصاد لسائقي السيارات: احذروا الشبورة - فيديو

كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة على القاهرة اليوم 34 درجة مئوية، واعتبارًا من الغد تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية بفصل الخريف، وتصل غدًا الجمعة إلى 33 درجة، ويوم السبت إلى 32 درجة.

وحذر عبد العال، في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على قناة "dmc"، من الشبورة المائية خلال فترات الصباح بأغلب الطرق خاصة القريبة من المزروعات والمسطحات المائية.

ووجه رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عدة نصائح لسائقي السيارات وخاصة سيارات المدارس والحضانات، منها: ترك مسافة كبيرة بين السيارات، إضاءة الأنوار الأمامية والخلفية، تشغيل الانتظار بشكل مستمر، تهدئة السرعة، والوقوف في يمين الطريق مع استمرار إضاءة الأنوار في حالة انعدام الرؤية.