إضافة عدد من المباني لقائمة الطراز المعماري المتميز بالدقهلية

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 215 الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2019، قرار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 697 لسنة 2019 بشأن إضافة عدد من المباني إلى سجل المباني ذات الطراز المتميز بمحافظة الدقهلية.

​ونصت المادة الأولى من القرار على أن "تضاف العقارات التالية بنطاق حي شرق المنصورة لسجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة الدقهلية"، وتشمل:

1- ضريح الشيخ العباسي -ميت حيدر- شارع العراقي خلف البنزينة وعمر أفندي.

2- هويس قولنجيل - تابع لوزارة الري بالدقهلية "قولنجيل".

3- بوابة مدرسة المنصورة الرسمية للغات - مدرسة الشهيد أحمد حسين سيد أحمد (تابع لوزارة التربية والتعليم) توريل القديمة.