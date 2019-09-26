مصر للطيران توسع اتفاقية المشاركة بالرمز مع "لوفتهانزا"

كتب- طه عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، توسيع اتفاقية المشاركة بالرمز الموقعة مع شركة لوفتهانزا الألمانية، أكبر شركات الطيران في القارة الأوروبية.

صرح بذلك الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وأضاف الشركة تستهدف توفير شبكة خطوط واسعة للركاب تصل بهم إلى وجهات السفر الأكثر طلبًا، خاصة في قارة أوروبا، وبموجب توسيع الاتفاقية الحالية مع شركة لوفتهانزا، أصبح بإمكان الركاب السفر إلى كل من هامبورج وكولون في ألمانيا، بالإضافة إلى مدينتي نيس بفرنسا ووارسو ببولندا.

وعلى الناحية الأخرى صرح هيكو هيدوتش، رئيس قطاع الشراكات والتعاون بمجموعة لوفتهانزا الألمانية في فرانكفورت، أصبح بإمكاننا توفير رحلاتنا أمام ركاب شريكنا مصر للطيران إلى المزيد من الوجهات في ألمانيا. وفي نفس الوقت أصبح بإمكان ركاب لوفتهانزا الاستفادة من رحلات مصر للطيران إلى كل من الغردقة وشرم الشيخ.

يذكر أن السفر على رحلات الاتفاقية يوفر العديد من المميزات لركاب كلتا الشركتين، بما في ذلك خدمة Thorough Check-in والتي تسمح بإنهاء إجراءات السفر من أول نقطة للمغادرة وكذلك الاستمتاع بمميزات برنامج المسافر الدائم EGYPTAIR Plus ، وكذلك فإن الرحلات إلى كل من هامبورج وكولون متاحة للبيع والسفر عن طريق القنوات البيعية لمصر للطيران مثل الموقع الإلكتروني egyptair.com، بينما تصبح الرحلات إلى كل من نيس ووارسو للبيع اعتبارًا من 2 أكتوبر على أن تبدأ الرحلات إلى المدينتين اعتبارًا من 9 أكتوبر المقبل.