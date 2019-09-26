وزيرة السياحة تبحث مع وزير البيئة الإماراتي بنيويورك سبل التعاون المشترك

كتب- يوسف عفيفي:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، مع الدكتور ثانى الزيودى وزير التغير المناخى والبيئة الإماراتي، سبل التعاون المشترك بين البلدين، خاصة فى مجال السياحة البيئية وتحقيق تنمية سياحية مستدامة.

جاء ذلك خلال الزيارة الحالية للوزيرة بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في قمة منتدى الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة التي عُقدت خلال الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر الجاري بولاية نيويورك.

وأكدت المشاط، ضرورة الاهتمام بالسياحة الخضراء والحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن الوزارة تتبنى مبدأ التحول التدريجي لقطاع السياحة نحو ممارسات أكثر صداقة للبيئة بما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتطرق اللقاء إلى تعاون مصر مع دولة الإمارات من خلال مبادرة الشيخ محمد بن راشد المكتوم لتنظيف المسطحات المائية، وذلك للحفاظ على مياه نهر النيل بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة.

وتم الاتفاق على دراسة الحكومة المصرية هذه المبادرة مع الجانب الإماراتي من خلال تشكيل مجموعة عمل من وزارات السياحة والبيئة والرس والموارد المائية لمعرفة أحدث التقنيات اللازمة لتنظيف مياه النيل بتكنولوجيا متطورة حفظا على مياهه.

وأشارت الوزيرة إلى أن ذلك يتفق مع الهدف رقم 14 من أهداف التنمية المستدامة "الحياة تحت الماء " والذى يرتكز على الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت أهمية السياحة النيلية التي تعتبر من أهم عوامل الجذب السياحى حيث تقدم للسائح تجربة فريدة لا تتكرر في أنحاء كثيرة من العالم مما يساهم في تنوع المنتج السياحي المصري.

​كما تحدث الوزير الإماراتي عن تجربة دولة الإمارات مع تحول الطاقة واستخدام الطاقة النظيفة في الكثير من المشروعات، مشيرا إلى توجه الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.