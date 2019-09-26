وزير النقل يبحث مع بومبارديه العالمية التعاون في السكك الحديدية

القاهرة- مصراوي:

التقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، وفد شركة بومبارديه العالمية لبحث التعاون في مجال السكك الحديدية وحضر اللقاء رئيس وقيادات السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل.

وحسب بيان، على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، عبر "فيسبوك"، الخميس، أعرب وفد بومبارديه في بداية اللقاء عن رغبته التعاون مع هيئة السكك الحديدية في تصنيع وتوريد 100 جرار جديد وإعادة تأهيل 37 جرار هنشل و40 جرار ايدترانس تعمل ضمن الأسطول الحالي للسكة الحديد وأكد وزير النقل على ضرورة ان يتضمن العرض النهائي من بومبارديه اسعار تنافسية متميزة ونقل تكنولوجيا صناعة الجرارات إلى مصر، وتدريب الفنيين المصريين بالإضافة الى عقود صيانة للجرارات وجدول زمني مقترح لهذا التعاون المشترك .

مشيرا الى الدعم الكامل من القيادة السياسية لتدعيم مرفق السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب و توطين صناعة النقل في مصر لافتا الى أن العمل يجري على قدم وساق لتدعيم أسطول الجر بالهيئة من خلال التعاقد على شراء 250 جرارًا جديدًا و صيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة.

وأوضح الوزير أنه بالتوازي مع تدعيم قوة الجر بالسكة الحديد يتم تطوير كافة الورش، وتطوير بنيتها التحتية وتوفير المعدات الحديثة والأجهزة وقطع الغيار الأصلية، من المصانع المنتجة للجرارات على أن تتم إعادة التأهيل في ورش سكك حديد مصر وتحت إشراف خبراء من المصانع العالمية لنقل الخبرات إلى المهندسين والفنيين المصريين.