حدث ليلاً| السيسي: لن يتم تشغيل سد النهضة بالأمر الواقع.. وترامب عن مكالمة الازمة "كانت بريئة"

كتب - محمود علي:

شهد ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

السيسي: لن يتم تشغيل سد النهضة بفرض الأمر الواقع ولسنا ضد التنمية في إثيوبيا

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه لن يتم تشغيل سد النهضة "بفرض الأمر الواقع"، مشددا في الوقت ذاته على أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا.

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ننشر نص مداخلة السيسي في قمة التنمية المستدامة بالأمم المتحدة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التنمية المستدامة تعد أحد أهم إنجازات التعاون الدولى والتنموى، وأحد ركائز المجتمع الدولى متعدد الأطراف.

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السيسي: نقبل الانتقاد ولكن ما يتم تصديره عن مصر غير حقيقي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدد من الشخصيات المؤثرة في المجتمع الأمريكي وذلك على هامش تواجده بنيويورك لحضور مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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تسريب صوتي لإخواني يكشف خطة نشر العنف والفوضى الجمعة المقبل

تداولت وسائل إعلامية تسريب صوتي جديد يكشف تآمر جماعة الإخوان المسلمين المصنفة جماعة إرهابية، ضد الدولة المصرية في محاولات لتأجيج الأوضاع داخل مصر خلال الأيام المقبلة.

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بعد تزويرها صفحة لـ"أوراسكوم".. نجيب ساويرس: "غباء جماعة الإخوان متسلط عليهم"-فيديو

اتهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، جماعة الإخوان بتزوير صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لشركة "أوراسكوم للإنشاءات"، قائلًا: "غباء جماعة الإخوان متسلّط عليهم".

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رسميًا.. التموين تبدأ ضم الزوجة غير المقيدة لبطاقة الزوج

بدأت مكاتب التموين، بالسماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى البطاقة التموينية الخاصة بالزوج، وذلك تنفيذًا لقرار الوزارى رقم 191.

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"لأول مرة باشوف السوشيال ميديا منورة".. أديب مشيدًا بتفهم المصريين للأحداث-فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب: "سعيد جدًّا بتعامل المصريين ومبسوط إني شايف الروح الجميلة الحلوة دي في مصر، بابُص على السوشيال ميديا والناس في الشارع في حالة اختلاف كبيرة.

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وصول أول رائد فضاء عربي إلى محطة الفضاء الدولية

التحمت المركبة "سويوز أم أس 15" بنجاح مع محطة الفضاء الدولية، ليدخل طاقمها والذي يضم رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى المحطة.

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ضبط 5 قطع أثرية مهربة للكويت.. والتنسيق جار لإعادتها إلى مصر

تمكنت السلطات الكويتية من ضبط 5 قطع آثار مصرية مهربة في الشحن الجوي، بمطار الكويت الدولي، الثلاثاء.

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"التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ".. مصر تسترد قطعة أثرية من أمريكا

نجحت مصر في استرداد القطعة الأثرية المصرية "التابوت الذهبي للكاهن المصري نجم عنخ" والتي كانت معروضة بمتحف "المتروبوليتان" في نيويورك.

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مصطفى الفقي: السيسي يسير كالقطار في تنفيذ برنامجه السياسي والاقتصادي-فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن المصريين لن ينزلوا إلى الشارع كما فعلوا من قبل في يناير 2011؛ وذلك بعد إدراكهم فداحة الثمن.

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وزير الطاقة السعودي يؤكد إستعادة القدرة الإنتاجية للمملكة من الغاز

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، استعادة القدرة الإنتاجية من الغاز، لافتًا إلى أن ذلك يؤكد موثوقية المملكة كمزوِّدٍ للطاقة في السوق العالمية.

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أبو الغيط: المرحلة الحالية تقتضي من العرب الوقوف إلى جوار فلسطين

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن المرحلة الحالية تقتضي من العرب الوقوف إلى جوار فلسطين، الشعب والسلطة، في مواجهة مساعٍ إسرائيلية - أمريكية للتضييق على الفلسطينيين.

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ترامب يهاجم الديمقراطيين والصحافة و"بايدن" بسبب مكالمة رئيس أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء إنه يدعم تحقيقا شفافا في المعلومات التي تم نشرها، وذلك في إشارة إلى تسريبات حول المكالمة الهاتفية التي جمعته بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، واعتبرها الديمقراطيون مخالفة تستوجب بدء تحقيقا قد يؤدي إلى عزل ترامب.

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ترامب عن مكالمة هاتفية قد تتسبب في عزله: كانت بريئة للغاية

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، بأنها كانت "مكالمة بريئة للغاية".

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الكويت تدعو إيران لاتخاذ تدابير لبناء الثقة واحترام سيادة الدول

دعا الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي إيران إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة واحترام سيادة الدول.

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ترامب يمنع دخول مسؤولي الحكومة الفنزويلية للولايات المتحدة

حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء دخول مسؤولي الحكومة الفنزويلية وقوات الأمن وأفراد أسرهم ومساعديهم إلى الولايات المتحدة.

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