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    تحت رعاية السياحة والشباب.. انطلاق مهرجان الخيول العربية بالشرقية

    05:30 ص الخميس 26 سبتمبر 2019
    تحت رعاية السياحة والشباب.. انطلاق مهرجان الخيول العربية بالشرقية

    انطلاق مهرجان الخيول العربية بالشرقية

    القاهرة - مصراوي:

    تنطلق اليوم الخميس فاعليات مهرجان الشرقية للخيول العربية، في دورته 24، بأرض الفروسية في مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، تحت رعاية وزارة السياحة ووزارة الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمشاركة أعضاء نوادى الفروسية ومربي ومحبي الخيول العربية.

    يحضر المهرجان عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية وأعضاء مجلس النواب بالشرقية والقيادات التنفيذية والقنوات الفضائية ورجال الصحافة والإعلام.

    يتضمن المهرجان مسابقات لجمال الخيول العربية ومسابقات لأدب الخيل العربي المسجلة وغير المسجلة من الإناث والذكور على مدار يومي الخميس والجمعة، ليمنح الفائزين جوائز متميزة من كؤوس ودروع تميز ومجسمات لحصان جامح يمثل شعار المحافظة.

    وكانت محافظة الشرقية انتهت من التجهيزات والاستعدادات النهائية لانطلاق فاعليات المهرجان، والذي يمثل حدثًا رياضيًا وسياحيًا هامًا تتميز به محافطة الشرقية.​

    مهرجان الخيول العربية الشرقية مركز بلبيس وزارة السياحة
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