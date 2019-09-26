  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي توماس كوك الطقس سد النهضة انتخابات تونس أسعار الذهب هجوم أرامكو السعودية

    اليوم.. افتتاح معرض "صنع في دمياط" بمدينة نصر بمشاركة 50 عارضًا

    04:00 ص الخميس 26 سبتمبر 2019
    اليوم.. افتتاح معرض "صنع في دمياط" بمدينة نصر بمشاركة 50 عارضًا

    معرض صنع في دمياط _أرشيفية

    القاهرة - مصراوي:

    تفتتح الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الخميس، معرض "صنع في دمياط" بمرحلته الأولى، في أرض المعارض بمدينة نصر، على مساحة 6 آلاف متر، وبمشاركة 50 عارضًا من أبناء محافظة دمياط.

    وقال المحافظ، في بيان، إن سلسلة معارض "صنع في دمياط"، تأتي ضمن خطة المحافظة والاستراتيجية التي تنتهجها للنهوض بصناعة الأثاث وإبراز دور صغار صناع الأثاث وتتويج منتجاتهم وإكسابهم خبرة المشاركة في المعارض.

    وأكدت تضافر الجهود بين كافة أجهزة الدولة المختلفة لإنجاح المبادرات الداعمة لهذه الصناعة.​

    معرض صنع في دمياط مدينة نصر منال عوض أرض المعارض
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان