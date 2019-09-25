ضبط 20 محمولا على جسد مضيف جوي بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب مضيف جوي لعدد من الهواتف المحمولة من ماركت الآيفون، داخل حقائبه.

وذكرت مصادر أنه "أثناء إنهاء إجراءات وصول الركاب القادمين من كازبلانكا، تم الاشتباه فى مضيف جوي، بتفتيش حقائبه وتفتيشه ذاتيا، ضبط بحوزته 20 جهاز تليفون محمول ماركة آيفون بحقائبه وعلى جسده".

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي.