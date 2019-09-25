​مرصد الكهرباء: 15 ألفا و 750 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

القاهرة- أ ش أ:

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الأربعاء 15 ألفا و 750 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الثلاثاء خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد في نشرته اليوم أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم الأربعاء 28 ألفا و 450 ميجاوات مقابل 28 ميجاوات أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 21 ألف ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الأربعاء باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى السادسة و 40 دقيقة مساء، وكان قد ظهر أمس الثلاثاء باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.