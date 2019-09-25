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السيسي: نقبل الانتقاد ولكن ما يتم تصديره عن مصر غير حقيقي

10:34 م الأربعاء 25 سبتمبر 2019
السيسي: نقبل الانتقاد ولكن ما يتم تصديره عن مصر غير حقيقي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدد من الشخصيات المؤثرة في المجتمع الأمريكي وذلك على هامش تواجده بنيويورك لحضور مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الرئيس إن "الوعي لدى الرأي العام في مصر تحسن بشكل كبير، وهناك دول تسخر قنواتها على مدار الساعة لبث الأكاذيب والشائعات ونقل صورة غير حقيقية عن مصر"، مؤكدا أن "هذه الدول فشلت في حشد الناس للتظاهر".

وأكد الرئيس السيسى، أن "الشعب المصري الذي تحمل برنامج الإصلاح الاقتصادي القاسي لبناء مستقبله، لا يمكن أن يقبل بعودة الإسلام السياسي مرة أخري لتدمير هويته، وأي حديث للتصالح مع الإسلام السياسي يرفضه الشعب المصري".

وأضاف: "نقبل الانتقاد ولكن ما يتم تصديره عن مصر غير حقيقي".

الرئيس السيسي الأمم المتحدة الجمعية العامة مصر

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