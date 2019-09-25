تسريب صوتي لإخواني يكشف خطة نشر العنف والفوضى الجمعة المقبل

كتب- محمد نصار:

تداولت وسائل إعلامية تسريب صوتي جديد يكشف تآمر جماعة الإخوان المسلمين المصنفة جماعة إرهابية، ضد الدولة المصرية في محاولات لتأجيج الأوضاع داخل مصر خلال الأيام المقبلة.

ويظهر خلال التسجيل الصوتي بين علي بطيخ الإخواني الهارب في تركيا، وأحد عناصر جماعة الإخوان داخل مصر، خطة جماعة الإخوان لنشر الفوضى يوم الجمعة المقبل.

ووجه علي بطيخ، الإخواني الهارب، خلال المكالمة، التحية للإخوة من أعضاء الجماعة في مصر بسبب ما فعلوه خلال يوم الجمعة الماضي: "أحب أبلغ الأخوة في مصر إننا فخورين باللي حصل اليومين اللي فاتوا في المظاهرات"، زاعما أن هذا أحرج النظام المصري أمام العالم.

وأضاف الإخواني الهارب: "خليني أقولك إن أنا مستبشر بنصر كبير هيتحقق خلال اليومين الجايين بإذن الله"، ليرد عضو الجماعة داخل مصر: "حقيقي إحنا تعبانين جدًا، حضرتك مش متخيل حجم الظلم اللي بنتعرضله".

وقال الإخواني علي بطيخ: "إن شاء الله في الفترة الجاية هيبقى عندكم مهام كبيرة علشان نحقق مكتسبات جديدة من خلال المظاهرات ونستعيد القدرة التنظيمية للحشد والتظاهر في الفترة اللي جاية".

وأوضح بطيخ: "عاوز اطمنك.. احنا بنستعيد تعاطف العالم معانا بشكل كبير، والأخوة هنا في تركيا مصرين على المساعدة والمساندة، لازم نتبع نفس السياسة في الظهور في المظاهرات والاختفاء وقت الضرورة إذا لزم الأمر".

وكشف عضو الجماعة الإرهابية في مصر استعداد عناصرها للمشاركة في تظاهرات الجمعة المقبل: "فاهم حضرتك يا دكتور وإن شاء الله بطمن حضرتك من ناحيتنا إحنا جاهزين وبنرشد الأخوة في كل المحافظات علشان نحتشد يوم الجمعة الجاية في المظاهرات".

وحول خطة الجماعة لاستهداف الكنائس والأديرة، قال بطيخ: "مش محتاج أكد عليك تاني في التعليمات الأخيرة بخصوص يوم 27 سبتمبر وخاصة ممنوع الاقتراب من الأديرة والكنائس تمامًا، إحنا بنجهزلهم حاجة ستزيد الأمر اشتعالًا، ببشركم بعمل كبير هيهز البلد بجد".