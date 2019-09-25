وزراء وفنانون يتوافدون على حفل توقيع كتاب "أسرار مصر مع زاهي حواس"

كتب- محمد عاطف:

توافد منذ قليل عدد من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية، وعدد من الملحقين الثقافيين لسفارات الدول الأجنبية بالقاهرة، لحضور حفل توقيع كتاب "أسرار مصر مع زاهي حواس"، بأحد فنادق القاهرة.

وحضر الحفل كل من الدكتور خالد العناني وزير الأثار، الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، الدكتور محمد إبراهيم وزير الأثار الأسبق، والدكتور حسين عبدالبصير مدير متحف الأثار بمكتبة الأسكندرية، والإعلامية جاسمين طه زكي، والدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية القديمة بكلية الأثار جامعة القاهرة، والفنان حسين فهمي، والفنان يحيي الفخراني، والفنانة وفاء سالم، والفنان أحمد شاكر، والفنانة لبلبة، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق، وغيرهم.

في كتابه يأخذ حواس القارئ في رحلة إلى مصر عبر العصور، من وادي الحيتان في الفيوم إلى وادي الملوك بالأقصر، إلى شوارع مصر وكنائسها ومساجدها في العصر الإسلامي والقبطي، وحتي مقاهي ومطاعم وقتنا هذا.

ويحتوي الكتاب على عشر فصول مليئة بالأسرار وذكريات ومغامرا​ت "حواس" مع الآثار علي مدار حياته المهنية.