​وزير القوى العاملة يلتقي وفدا إثيوبيا.. ويؤكد ترحيب مصر بأى تعاون أفريقي

كتب- أسامة عبدالكريم:

أكد وزيرالقوى العاملة محمد سعفان أن العلاقة بين مصر وأشقائها الأفارقة ليست وليدة اللحظة إنما يجمعها تاريخ طويل من التعاون المثمر والبناء في شتى المجالات؛ نتيجة للترابط الطبيعي الذي يجمع الدول الأفريقية بعضها ببعض.

جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة وفدا من النقابة العامة للمناجم والطاقة بجمهورية أثيوبيا برئاسة رئيس النقابة مانجيشا ديسي وبحضور محمد عرابي رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر.

وقال سعفان، في بداية اللقاء: "إنه بمناسبة تولي مصر مسئولية الاتحاد الأفريقي عام 2019 فإنها ترحب بأي تعاون مصري أفريقي يسهم في توطيد العلاقات خاصة في مجال العمل والعمال".

ووجه وزير القوى العاملة بأن يكون هناك لقاء ثلاثي بين النقابة العامة للبترول ، والكيماويات ، والمناجم والمحاجر مع النقابة العامة للمناجم والطاقة الأثيوبية لتحقيق مزيد من التعاون وأقصى استفادة من تبادل الخبرات بين التنظيمات النقابية الإفريقية.

ومن جهته، قال محمد عرابي، إنه في إطار توطيد العلاقات المصرية الأثيوبية ستقوم النقابتين غدا الخميس بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تدريب وتثقيف الأعضاء النقابية وتبادل الخبرات والزيارات وتقريب وجهات النظر خاصة في المحافل الدولية.

ومن جانبه، أكد الأمين العام لنقابة المناجم والطاقة الإثيوبية تسهاي أكلوم أن هذه الزيارة تهدف إلى تقوية العلاقات المصرية الأثيوبية وتوطيدها وتبادل الخبرات النقابية والعمالية للاستفادة من تجربة مصر في هذا الشأن مقدما شرحا تفصيليا للهيكل التنظيمي الخاص بالاتحاد العام لعمال أثيوبيا ، وأهداف النقابة العامة للمناجم والطاقة المتمثلة في وضع دستور للدفاع عن حقوق العمال ورفع الوعي بينهم للحصول عليها فضلا عن الإسهام في إرساء عملية السلام والديمقراطية في البلاد.

وأوضح أن للعمال دورا كبيرا في ذلك.

وأهدى وزير القوى العاملة درع الوزارة لرئيس النقابة العامة للمناجم والطاقة الأثيوبية تعبيرا عن شكره وتقديره للتعاون المثمر بين الجانبين.

حضر اللقاء من الجانب المصري: أشرف شحاته محمد نائب رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر، محمد أحمد عبد الحليم أمين صندوق النقابة ، كامل محمود عطوة أمين عام النقابة فيما ضم الوفد الأثيوبي: دانيال تادلي نائب رئيس النقابة، سارون ديمتسي سكرتيرة العضوية والتنظيم، اباتي واندوم أمين الصندوق.